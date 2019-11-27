為了更好的展示中國傳統藝術元素與時代發展、大眾生活的鏈接，榮寶齋在線和SKP RENDEZ-VOUS GALLERY主辦、雅昌得藝聯合主辦、頌巣藝術特別支持，於11月20日下午在北京SKP成功舉辦了“瞬息萬像-當代藝術名家邀請展”開幕儀式。此次展覽展出十四位風格迥異的當代藝術家的代表作品，意在探討當代社會情境下中國傳統藝術創作的探索和創新，挖掘傳統藝術精神的當代衍變，捕獲數千年藝術文化純粹的生命力。

榮寶齋在線「瞬息萬像-當代藝術名家邀請展」在北京SKP開幕

SKP副總經理謝丹、榮寶齋在線總經理李春林、雅昌得藝副總經理王麗、頌巣文化創始人張丹丹、以及藝術家代表劉永剛、章燕紫、楊宏偉、邢罡、張戰地、史新驥、黃洋等出席了開幕儀式。參展的藝術家還包括李津、劉慶和、陳琦、李正衡、張方白、武藝和侯煒國。

榮寶齋在線「瞬息萬像-當代藝術名家邀請展」在北京SKP開幕

此次展覽作品風格多樣，包括紙本水墨、版畫、綜合材料等，呈現出對中國傳統藝術元素提煉後進行的實驗性創作。藝術家們用新材料、新方式去呈現各自對傳統文化精神的抽像及理解，從中對中國傳統藝術元素進行再創造。

榮寶齋在線「瞬息萬像-當代藝術名家邀請展」在北京SKP開幕

開幕式對談環節以“中國傳統藝術元素的當代運用”為主題進行探討，藝術家劉永剛、楊宏偉分享了自己藝術創作經歷和創作構思，以及對傳統藝術當代呈現的觀察與思考，頌巣文化創始人張丹丹則從運營角度談到了目前中國當代藝術市場的現狀。隨後，榮寶齋在線總經理李春林表示，宣傳推廣優秀的藝術作品是榮寶齋在線一直秉承的理念，與反應時代風貌、把握時代脈博的優秀當代藝術家建立聯系，是榮寶齋在線在傳統書畫之外的新的嘗試和拓展，通過呈現當代藝術家不同的觀察視角和作品形式，不僅可以啟發中國傳統藝術文化的創新和思考，還能夠拉近與青年人群溝通傳統藝術精神的距離。

榮寶齋在線「瞬息萬像-當代藝術名家邀請展」在北京SKP開幕

據悉，“瞬息萬像-當代藝術名家邀請展”北京站展覽將開放至12月15日，還計劃於12月20日登陸上海·保利時光裡奧賽畫廊，深圳、西安等地的巡展已經在籌備中。希望能夠讓更多的觀眾從展覽的藝術作品風格敘述中，感受中國傳統藝術與當代的碰撞及融合。

榮寶齋在線「瞬息萬像-當代藝術名家邀請展」在北京SKP開幕

(中時電子報)