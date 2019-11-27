鼓鼓呂思緯推出新專輯《蟲洞》，白安近期也推出新專輯《44天》，兩人創作才華受肯定，日前受邀台北市文化局、台北流行音樂中心「上課啦！北流音樂教室」活動，赴南港高中化身一日講師，分享音樂創作歷程，有趣的是，鼓鼓看到學生都留流行髮型，驚訝「現在沒有髮禁？頭髮都可以燙染嗎？」讓同學樂的大笑。

白安分享創作歷程。（相信音樂提供）

鼓鼓分享創作歷程。（相信音樂提供）

聊及音樂創作，白安說自己從國三開始寫歌，「小時候學樂器，也喜歡聽一些樂團和歌手的歌，很想變成像他們那樣的人」，因為希望能發片，寫歌三、四年後陸續將作品放在網路上。相較於白安先創作後出道，鼓鼓說自己是先組團玩音樂後才開始寫歌，「後來某段時間找不到跟你做一些熱血事情的朋友，想要自己做些事，才開始接觸創作」。

鼓鼓呂思緯、白安「上課啦！北流音樂教室」擔任一日講師。（相信音樂提供）

鼓鼓擔任一日講師，搶在同學之前先發問。（相信音樂提供）

學生發問踴躍。（相信音樂提供）

白安去年在第三張創作專輯《1990s》中首度擔任製作人，至今發行《44天》，白安認為「製作音樂要花很多精力，在錄音室要溝通」，不少學生好奇舉手發問「怎樣才能唱好歌」、「唱歌比賽要怎麼唱好高音」、「如何排解壓力」，白安解答「唱歌不一定要歌因，重點要放進自己的心」，鼓鼓則提供唱歌小撇步，「要將自己融入情緒裡外，另外也可從模仿開始，多唱多練習就對了」。

鼓鼓白安與學生大合照。（相信音樂提供）

鼓鼓新專輯《蟲洞》已發行，將於北中南舉行簽唱會，12月1日14:00西門町捷運1號出口旁廣場；12月22日14:00高雄大魯閣晴光之丘廣場；12月28日14:00嘉義新光三越、17:00台南南紡購物中心；12月29日14:30中壢SOGO。更多相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯、白安及相信音樂官方臉書、微博、微信。

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