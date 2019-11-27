韓國瑜27日參訪宜蘭知名養鴨業者「博士鴨」觀光工廠，並品嚐美食。（胡健森攝）

「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團昨(26日)貼出一張「佈憲」保防單元劇的宣傳劇照，圖中「遭逮捕的壓制在地的人，外觀簡直與韓國瑜一模一樣」穿藍襯衫黑西裝褲，不少網友看到傻眼；今日韓國瑜在宜蘭參訪時回應，認為這整件事情太離譜了！憲兵司令部應出面回應。

韓國瑜傾聽之旅27日抵達宜蘭，在接受媒體聯訪時，一開始他開玩笑表示照片上的人好像是藝人郭子乾，但話鋒一轉，韓國瑜認為不應該以政治人物當成假想的對象，很容易讓人產生不當聯想，憲兵指揮部的劇照人物看起來好像是韓國瑜，這種感覺非常不好，憲兵指揮部如果要拍馬屁也不要拍成這個樣子。

韓國瑜說，如果換成另一位候選人的圖相，例如是「短頭髮、女性」，那樣可以嗎？他覺得這是之前「巧克力事件」之後，憲兵指揮部拍馬屁拍得太離譜，今天保密防諜的宣導片故意把匪諜弄成韓國瑜的樣子，影射性太強，憲兵司令、國防部應該要出面說明。

這張照片也引起網路上的韓粉傻眼，直呼「國軍行政中立不見了」、「太扯了吧」、「怎麼會狗腿到這個地步」、「憲兵這樣搞會出事」、「軍方某些官真是可恥」、「沒人要負責嗎？」認為現在的國軍只會打執政黨的馬屁，應該嚴守的行政中立全都變不見！

(中時 )