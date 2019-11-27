佳里警分局致贈感謝狀給周家兄弟，為拋磚引玉義舉按讚。(佳里警分局提供／莊曜聰台南傳真)

在地企業熱心公益，捐助警方裝備增添治安動能，警民合作又一樁；台南市西港區在地企業「顯昌眼鏡實業有限公司」負責人周文雄、周文德兄弟檔，因得知佳里警分局警員值勤配備多有破損，但礙於經費無法一次補足到為，自掏腰包20萬元替外勤警員添購反光背心、警示肩燈、勤務腰包，替偵查隊同仁配備「耐切割防穿刺」功能的背包，讓員警們直呼「金感心！」

周文雄、周文德兄弟檔分別擔任大台南警察之友會佳里辦事處主任及西港警友會副站長，平時就熱心公益，尤其對於在第一線出勤守護治安的員警更是關心，相挺不遺餘力，這次擔憂員警裝備不足，兄弟倆商量後，決定出錢替警方一次補足，也希望這次捐贈能起到拋磚引玉的效果，讓社會更重視警員的執勤安全。

佳里分局147位外勤員警都獲得一組包含反光背心、警示肩燈、勤務腰包配備，偵查隊24位刑警也有強化過的防刺背包，局長斯儀仙衷心特別感謝2人的全力相挺，一次性補足同仁執勤安全配備，也代表佳里分局全體同仁致贈紀念品表達謝意，並期勉所屬同仁，務必戮力從公、打擊犯罪，確保轄區治安，以不負其美意與支持。

(中時 )