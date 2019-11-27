水汪汪大眼、燦爛微笑，漫畫少女肖像映入眼簾，讓人勾起青春年少回憶！台史博26日起推出「青春愛戀：少女漫畫在台灣特展」，展出逾200件台日經典少女漫畫作品及手稿，展覽主視覺邀請今年獲得第10屆金漫獎「年度漫畫大獎」的漫畫家「星期一回收日」協力創作。還有日本漫畫大師手塚治虫、竹宮惠子精彩作品。開幕當日，台史博與日本京都漫畫博物館營運團隊─京都精華大學簽訂合作協議書，為推動國家級漫畫博物館開啟更多可能性。

展場內特別設計提供拍照互動的展示牆面。（圖取自文化部官網）

本次特展展出有「日本漫畫之神」尊稱的手塚治虫、竹宮惠子、萩尾望都、成田美名子、CLAMP等多位日本知名漫畫家作品，台灣少女漫畫先行者們有高永、游素蘭、賴安、林青慧、顆粒等人精彩的創作。回顧台灣少女漫畫發展，擔任漫畫創作發展推手的漫畫雜誌、畫冊等文物，亦於展場一同呈現。

展場內設有舒適的休息區供民眾翻閱漫畫書。（圖取自文化部官網）

本次展覽以「初戀那一天」、「前進少女漫畫的國度」、「台灣少女漫畫記」、「少女心事全攻略」、「變幻的少女心」、「走出漫畫的王子與公主」共6個單元，帶領民眾進入漫畫愛戀的繽紛世界，理解少女漫畫在台灣發展的產業脈絡及文本轉折。

例如台灣在1970年代盛行盜版日本漫畫，當時市面上常見同一本漫畫有著不同的版本，而發生不同譯名之狀況，例如六年級生熟知的《尼羅河女兒》其實是今日的《王家の紋章》，而《玻璃假面》則一度被譯為《千面女郎》。展示中特別呈現《小咪漫畫周刊》等台灣少女漫畫雜誌發行歷程，讓民眾理解當時創作發展之軌跡，看見台灣新生代漫畫家的崛起之路。

文化部長鄭麗君上任以來重視ACG產業發展，在行政院支持下，首次以政府前瞻基礎建設計畫預算，三年投注6.4億在ACG產業的扶植；為支持最核心的漫畫創作，不只三年提供3.2億的「漫畫輔導金」及跨域創作推動，也設置「漫畫研究」輔導金，並透過持續舉辦「金漫奬」、成立漫畫基地推廣，以及未來成立國家級「漫畫博物館」的規劃，希望能讓漫畫成為帶動台灣文創產業的核心元素，以及推展動畫、遊戲、戲劇、影視等文化內容產業的重要力量。

展覽內容精彩可期，即日起至2020年5月17日，於台史博展示教育大樓1樓學習中心展出，歡迎各界踴躍參觀，一同走入少女漫畫的世界。展覽期間也將陸續舉辦系列活動。

(中時電子報)