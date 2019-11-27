民進黨雲林縣黨部27日號召老中青及青農等各領域一起「挺小英，我驕傲」。（許素惠攝）

民進黨雲林縣議員蔡岳儒（右一）等人高呼「挺小英，我驕傲」。（許素惠攝）

民進黨雲林縣黨部27日號召老中青及青農等各領域一起「挺小英，我驕傲」，黨部主委廖丁賜強調，香港人用選票告訴全世界，守護民主自由決心，明年總統立委選舉，請大家要用選票告訴全世界，台灣人捍衛主權維護民主自由決心，票投小英總統及該黨區域立委與政黨票。

中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得擔任小英雲林競辦主任委員，表示他到過很多國家，不管到那裡都覺得很驕傲，因為台灣是個擁有主權，自由民主的國家，小英執政3年多，台灣在經濟等各方面都有改善，所以明年大選只有支持捍衛台灣主權的蔡英文總統，相信能讓台灣更好，也才可以繼續驕傲地站在世界的舞台。

青農張秋田說，辛苦耕種這麼久，終於等到一個真正照顧農民的總統，不僅幫農民把農作物賣到國外，還推動農民職災保險、農作物天災保險，未來還要農民退休制度，農民有實質照顧，他可以安心繼續耕作。

新農民謝萬來說，原本他對於投身農業的決定還有一些疑惑，尤其擔心老了以後的生活，在立委蘇治芬及劉建國等支持下，政府推出多項青農貸款優惠政策，又規畫農民退休制度，讓他沒有後顧之憂，相信未來會更好，也堅定從事農業決心。

青年王芷琳表示，今年政府減稅政策讓他們非常有感，尤其「0到6歲國家與你一起養」政策，將育兒津貼從2500元提升至5000元，補助年紀也從現在的從0到4歲，擴大成0到6歲（未滿），讓原本不想結婚生子的她心動。

雲林縣議員蔡岳儒、廖萬等強調，2020大選關係著台灣未來，希望大家大聲說出「挺小英，我驕傲」，共同守護台灣。

(中時 )