為查證澳洲媒體報導大陸間諜王立強指控內容，北檢調查中國創新投資公司主席向心夫婦。國民黨副秘書長蔡正元在臉書發文，指向心若是「共諜頭子」，以林佳龍家族和中國創新的子公司合作，林佳龍就是「共諜共犯」，他公開檢舉奇美集團有國家安全疑慮，國安局和調查局應比照向心案例，傳訊奇美集團大股東林佳龍家族。

蔡正元說，向心如果是「共諜頭子」，林佳龍家族就是「共諜共犯」，出了大台獨的家族專跟共諜合作賺錢，會不會太搞笑了？蔡英文、國安局和調查局要不要對林佳龍家族限制出境？

他說，因為2008年林佳龍家族的奇美集團就與向心的「思拓通訊」簽訂「合作備忘錄」，「思拓通訊」改名為「中國趨勢」， 就是「中國創新」的子公司。

蔡正元說，他公開檢舉奇美集團在2008年就有危及國家安全的嫌疑，林佳龍家族是當時奇美集團的大股東，國安局和調查局應比照向心案例傳訊林佳龍家族。

(中時 )