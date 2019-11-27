印度羽球超級聯賽競標大會，影片44分左右開始輪到戴資穎的競標。(嵌入自PBL官方臉書)

第5屆印度羽球超級聯賽（Premier Badminton League，簡稱PBL）將在2020年1月20日到2月9日進行21天賽事，昨天進行球員競標大會，現任世界球后戴資穎和印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）以頂級770萬盧比（約330萬台幣）標下，是身價最高的女將，而小戴父親戴楠凱也證實女兒會參加，透過以賽代訓的方式維持狀態。

昨天的競標大會就像一般正式拍賣會，還請來英國拍賣官主導整個競標過程，每支球隊有2000萬盧比額度，單一球員最多可投入770萬盧比，戴資穎的底價是700萬盧比，有意競標的球隊一路喊到最頂端的770萬盧比，若有超過一隊同時喊價，就要進行抽籤，最後由班加羅爾暴龍中籤，順利網羅小戴，辛度則是以相同價格被海德拉巴獵人隊搶下。

戴楠凱表示，戴資穎確定會去打，「PBL比賽時間在明年1月份馬來西亞大師賽之後，資穎剛好銜接去印度比賽，結束後再準備全英公開賽，資穎會去打PBL主要是透過以賽代訓維持狀態。」

印度超級羽球聯賽在確定球員獲選的球隊後，大會還製作球員搭乘降落傘登陸所屬球隊城市的動畫，相當有趣。(嵌入自PBL官方臉書)

戴資穎2013年和2017年也參加過PBL，大會對於競標相當重視，確定落腳處後，也做了球員搭降落傘降落所屬球隊城市的動畫，相當有趣。

PBL各隊球員不超過11人，最多可擁有6名外籍球員，至少3名女性球員，將進行單循環賽，每場比賽為5戰3勝制，進行2場男單、1場女單、1場男雙及1場混雙。

(中時電子報)