新竹市府社會處社工督導羅凱妮，投入兒童發展早期療育個案管理6年，服務過440個家庭，用心媒合和介入服務，讓許多早療家庭點亮希望種子，榮獲「服務績優獎」的肯定，市府將在12月3日「國際身心障礙者日」表揚。

社會處指出，有位街友父親、輕度智能障礙的母親，4年多前生下患有小耳症及疑似發展遲緩的女兒小蕙，不知如何教育和清潔，導致小蕙泌尿道頻繁感染，幾乎沒有口語表達能力。

羅凱妮從小蕙2歲開始就一路陪伴，協助申請新竹市「到宅療育服務」，並透過教保老師示範讓父母學習如何與小蕙互動，並藉由模仿說話來提升她的口語表達能力。

羅凱妮經過2年多的努力和不斷引導，讓原本完全不會講話的小蕙開口喊了人生第一聲「爸爸」，這些變化和進展，建立小蕙父母對羅凱妮的信任，請她協助小蕙尋找早療資源，也讓小女孩能持續穩定的進步，也有了比較清晰的口語表達能力。

「看著孩子因早療服務而有進步，是我從事社工工作的意義與動力來源！」羅凱妮從聯合評估中心幫小蕙取得發展遲緩身分，透過學前教育鑑定安置，讓小蕙4歲能順利進入幼兒園，小蕙還主動對著她喊了一聲「姨～」，她說這是最棒、最欣慰的禮物。

(中時 )