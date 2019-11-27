自稱是中共特務的大陸籍男子王立強，23日向澳洲媒體爆料，聲稱曾涉及操縱台灣選舉等間諜行動，引發各界譁然。不過大陸媒體報導，同樣被西方媒體冠上「大陸間諜」頭銜的女子張玉婧，可不像王立強被捧為座上賓，她因3月間擅闖美國總統川普佛州海湖俱樂部，26日被聯邦法院遭處8個月徒刑。

今年3月，33歲的張玉婧擅自闖入美國總統川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club），並向一名特勤局專員撒謊而被控。佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）聯邦地區法院9月在兩天審理期後，12名陪審員認定張玉婧對聯邦官員做出不實陳述、擅闖海湖俱樂部的罪名有罪。

張玉婧被判處8個月徒刑，但落網迄今已坐牢超過7個半月。法官在宣布刑期時表示：「證據充分顯示，張玉婧來到海湖俱樂部後，一再對特勤局人員說謊。」張玉婧落網時，告訴人員她是要出席一場聯合國華裔美國人協會（United Nations Chinese American Association）活動，檢察官表示，這項活動根本不存在。

至於張玉婧擅闖海湖俱樂部原因為何，至今仍未獲得解答，檢察官並未在法庭上解釋她這項行為背後動機。

不過大陸媒體為張玉婧抱屈，環球時報報導，稱她是一個土生土長上海女子，從事金融業，3月她花了13.5萬人民幣（約59萬台幣），從一個叫查理斯·李的男子手中買了一張可以去海湖俱樂部的門票，但查理斯·李其實是一名騙子。

也就是說，張玉婧是被「坑了」，但她卻被美國特勤局人員懷疑是「大陸間諜」，於是美國媒體蜂擁而上，跟著將她冠上「大陸間諜」頭銜，大肆報導。

不過諷刺的是，美國法院的判決中，根本沒有任何與「間諜」有關的罪名，環時認為，美國法院僅對張玉婧判刑8個月，實際上她只需要再服刑1周，這是不是在給美國媒體和特工們對於這名無辜女子「麥卡錫主義」式的栽贓找台階下？

環時感嘆，對照最近被澳洲媒體、情報部門當成「寶貝」一樣對待的「大陸間諜」王立強，待遇真是天壤之別。

(中時電子報)