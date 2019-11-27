「龜山區台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」將進行科技執法。（甘嘉雯攝）

「龜山區台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」將進行科技執法。（甘嘉雯攝）

全國十大肇事路段的龜山區萬壽路，桃園市交通局將進行科技執法，選定「龜山區台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」及「青山路二段（文青路-青山路二段1巷）」進行區間平均速率執法試辦計畫，27日起為宣導期，未來將配合市府警察局，另行公告進行正式取締時間，提醒用路人依速限行駛，提升安全友善交通環境。

根據2018年肇事統計資料顯示，2路段A2類交通事故分別為22件與24件，檢討其肇事成因，多為超速行駛所造成，而現場相關限速交通設施皆完善，仍無法有效約束用路人行駛速度，因此藉以「科技設備」管理車輛速度，提醒用路人依速限行駛。

交通局指出，龜山區台1甲省道萬壽路一段及青山路二段路段為往返桃園市與新北市交通要道，全日車流量大、彎道多、坡度大，且曾因用路人超速釀多起重大死傷事故。

2處路段起迄2點（距離固定）透過攝影機紀錄影像，車輛通過路段內行駛時間與長度計算出車輛平均速率，以判斷車輛是否超速行駛，並透過辨識車牌科技設備，儲存影像後，進行超速舉發。

「龜山區台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」將進行科技執法。（甘嘉雯攝）

交通局表示，27日起為宣導期，未來配合市府警察局另行公告進行正式取締，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法範圍，在區間測速路段起點前100至300公尺，將設有「警52」警告牌面（相機圖案之三角警告標誌）及速限標(誌)字，並於測速起點與終點位置加掛設置執法起點與終點之牌面，提醒用路人注意行駛速度。

(中時 )