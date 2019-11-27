演員高以翔27日凌晨錄製大陸節目《追我吧》驚傳昏倒、心臟驟停，送醫後仍不幸身亡，得年35歲。有醫師推測高以翔是心律不整致死。而專治心律不整的台北榮民總醫院副院長陳適安就認為，就算是無症狀的心律不整也建議要去檢查評估，同時分享3招來遠離心律不整。

根據《良醫健康網》報導，針對心律不整，陳適安提到，心跳若是有停拍或不順，都是心律不整的警訊，他表示，罹患心律不整，最遺憾的是沒有自覺，一發作就是突然的猝死，因此即使是無症狀的心律不整，也建議要到心臟科做檢查、評估，分析心律不整的原因及嚴重程度。

陳適安表示，後天的心律不整，最常見原因是心房顫動，其病因跟高血壓關聯性最高；另外，年齡也是關鍵之一，後天的心律不整，從中年開始慢慢增加，75歲以上每10人有1人就是心房顫動患者。

陳適安說明，雖然患有心律不整的女性較多，但是罹患有心房顫動的患者，以男性居多。心房顫動造成腦中風的風險是一般人的5倍、死亡率是一般人2倍。如果長期有心悸、胸悶、頭暈甚至是突然昏倒的情況，可能會使得心臟過勞，並有心衰竭等併發症。

陳適安分享3招遠離心律不整，首先，冬天氣溫低，血壓較不易控制，當發現血壓不平穩時，必須回診調整用藥，同時要注意保暖，可先稍微適應氣溫的轉換，再走出門；最後，應避免飲濃茶、咖啡，以及抽菸、喝酒、熬夜，以免心跳加快、心律不整。

(中時電子報)