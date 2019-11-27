叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！聖誕月即將到來，台北市立動物園大門廣場紅鶴池前，搭起了近六公尺高的聖誕樹，讓園區裡頓時滿溢溫馨的聖誕氛圍。11月30日（六）13：30台北市立動物園將與斯洛伐克駐台辦事處、台灣彩虹愛家生命教育協會共同舉行「親子共讀保育 點亮生命之燈」活動，並邀請到抗癌小勇士進行聖誕樹點燈儀式，聖誕樹上特別以多種瀕危動物的圖案做為裝飾，邀請大家一起關懷弱勢共度聖誕，也為推廣野生動物保育盡一份心。

「母熊英卡」繪本內容，呼籲大眾關心動物及生態議題。（台北市立動物園提供）

斯洛伐克駐台辦事處、台灣彩虹愛家生命教育協會與台北市立動物園，11月30日（六）13：30將在動物園大門廣場舉辦「親子共讀保育 點亮生命之燈」活動，當天的活動除了可以跟台灣黑熊、台灣野山羊及石虎等動物朋友們，一起歡唱斯洛伐克童謠，還有兒童繪本「母熊英卡」的繪本劇演出。

邀請癌症病童親子家庭來園參觀，與動物朋友合影互動。（台北市立動物園提供）

「母熊英卡」是第一本由斯洛伐克文翻譯為中文，並引進台灣的繪本，對深化斯洛伐克與台灣的文化交流具有重大的意義。透過書中的童言童語，呼籲大眾關心動物及生態議題，也希望能藉由這本書的發表，向大家推展生態保育觀念、說明為何該尊重大自然萬物的生活空間，同時鼓勵親子共讀、體驗生命教育。

邀請大家一起來和聖誕樹合照。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園與台北市動物園之友協會，每年固定以動物為主題，辦理各項保育教育活動，今年循例集結了眾多企業與公益團體一起參與，與財團法人台北市洪萬傳慈善基金會、財團法人台灣自然保育基金會、中華民國兒童癌症基金會等，在11月30日（六）這天，邀請癌症病童親子家庭來園參觀，與動物朋友合影互動，並參與聖誕點燈儀式，鼓勵抗癌小勇士多到戶外走動，幫助孩子們能夠戰勝疾病、擁抱希望、健康成長，同時號召社會大眾一同響應。

歡迎大家一起來動物園，感受一年一度溫馨又歡樂的聖誕氛圍！（台北市立動物園提供）

適逢歲末感恩時節，今年的聖誕點燈活動有眾多單位前來共襄盛舉，除了透過活動建立大小朋友正確的動物保育觀念、持續關心人與環境的課題，也希望大家一同關懷弱勢族群，將愛心轉化為實際關懷行動。誠摯邀請民眾來到動物園參與聖誕點燈活動，感受一年一度溫馨又歡樂的聖誕氛圍！

點亮保育聖誕燈火 匯聚愛心關懷弱勢。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)