一位欠債累累的軟爛夫因收入不固定，妻子為了養三名兒女以及替他償債，到旅行社上班當領隊賺外快，卻被丈夫質疑和旅行團員偷吃，不但拿愛妻頭髮與指甲去做法下降頭，還下藥計畫性侵、盜錄洗澡裸身影片，揚言要讓她身敗名裂，讓妻子幾乎崩潰而決定離婚。

據了解，這位軟爛夫和妻子結縭20多年，育有三名小孩，原本家庭小康，但是多年前負債累累，家庭經歷陷入困境，妻子為了還債，撐起養家的責任，找了旅行社領隊的工作上班。

但軟爛夫非但不支持，開始疑神疑鬼，只要妻子出團多日或是晚回家，就懷疑對方在外養小王，甚至和團員偷吃，用盡惡毒的語言凌辱妻子。

但這名軟爛夫並不罷手，甚至偷偷收集妻子的頭髮、指甲，交給法師作法下降頭，希望可讓妻子更愛他。不過由於兩人嫌隙愈來愈深，軟爛夫變本加厲，竟然在水中偷偷加入安眠藥物，想迷昏妻子性侵，但是卻被識破。

接著又出怪招，趁著妻子洗澡時刻意打視訊電話，偷偷錄下妻子裸身的鏡頭後，揚言要公布給公司同事觀看，讓妻子幾乎整個崩潰而向法院提出離婚，但軟爛男竟然還向法官表示，他只是給妻子吃春藥，實際上是要讓她享受性愛，一點也沒錯。法官認為，軟爛夫離譜行徑已種離譜事件，已超過正常夫妻所能忍受程度，判准離婚。

(中時電子報)