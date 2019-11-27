澳洲共諜案爆發後，民進黨團隨即提出「反滲透法草案」，並預計在29日逕付二讀。對此，國民黨不分區立委候選人李貴敏、陳以信與黨副發言人黃心華下午舉行記者會，質疑今年5月修訂國安五法難道有疏漏，為何現在還要強推反滲透法，而法條定義不明，易讓民眾入罪，要求行政部門列出境外敵對勢力等滲透來源名單，呼籲好的政黨不該把人民當作肉票販售恐懼。

自稱中國大陸間諜的男子王立強向澳洲投誠，揭露中共企圖干擾台灣選舉，引起輿論譁然，對此，民進黨團隨即在25日公布「反滲透法草案」，28日在內政委員會召開公聽會，29日力拚逕付二讀。

對於民進黨火速推出反滲透法，國民黨副發言人黃新華砲轟法條非常荒謬、空泛、疊床架屋，如中共代理人法的借屍還魂，好的政黨要爭取人民的選票，而非把人民當作肉票，販售恐懼、綁架人民，政府應維護人民自由，而不是圍住人民自由。

國民黨不分區立委候選人李貴敏說，選舉過程會有很多花樣產生，但絕對不可以以人民權益為代價，主張回歸法治社會，今年5月已完成國安五法修法，對於敵國、反滲透有概念說明，此次推出反滲透法的法律位階是國安五法的上位法律還是特別法，其規範對象、目的、侵害人民自由權利與否，以及是否是為了國家安全，抑或是為了牽制反對勢力等，都令人質疑。

李貴敏批評，為何綠委管碧玲聲稱反滲透法已準備1年多，但今年修訂國安五法時確有疏漏，是行政怠惰還是民進黨團縱放，還是綠委不了解實際國安需求？而此次推動反滲透法修法，為何不見行政院版本，難道政府對國家安全沒有顧慮，只有民進黨才顧慮國家安全嗎？

李貴敏指出，反滲透法有很多規定是不確定，要求行政團隊列出境外敵對勢力的等滲透來源的名單，否則老百姓易在不知不覺中觸法，比如搭乘某幾間航空公司恐掉進反滲透法規範的對象，請民進黨團與行政單位都須對外釐清。

另一名國民黨不分區立委候選人陳以信抨擊，若覺得王立強是重要案子，為何不直接給他政治庇護，讓他來台灣一次把話說清楚，這才是當務之急，而不是反過頭來倉促立法，根本就本末倒置，做選舉操作、刻意抹紅國民黨。

陳以信痛批，此次推出反滲透法草案如借屍還魂、東廠再現，之前推動中共代理人修法引起爭議，這次換湯不換藥，繼續無視基本人權，此法案一旦通過易陷人於罪，形成寒蟬效應，尤其對台商、台生、台眷與台僑易捲入觸法的恐慌。

陳以信質疑，此法案有很多法律定義模糊、空白授權，尤其在選舉期間，易變成政治打手，意圖使人不當選的誣告將大幅增加，當選無效的訴訟也會很多，徒增訴訟，最後還可能冤獄賠償，另外，也易造成國際糾紛。

(中時 )