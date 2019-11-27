華山基金會苗栗天使站27日舉辦建站15周年感恩茶會，邀請現場釣蝦高手們教導長輩釣蝦，並品嘗現釣的美味，場面溫馨有趣。

苗栗愛心天使站於2004年建站，迄今15年來服務318名失依、失能及失智長輩，在地經營不易，靠善士和義工們無私的付出，27日邀請長期支持苗栗站的守護天使前往苗栗市岳輝釣蝦場，體驗釣蝦樂趣，並品嘗現釣現吃的美味泰國蝦。

苗栗愛心天使站感謝岳輝釣蝦場老闆李信慰跟瑞宏泰國蝦批發董事長林宗諺，提供場地並贊助這次活動，對於華山對長輩的付出給予高度肯定，期待長輩獲得更完善的關懷與照顧，呼籲社會大眾參與苗栗天使站百位守護天使招募，認助長期服務經費，讓服務不打烊。

華山基金會在全台設立社區愛心天使站，提供三失長輩到宅關懷、陪同就醫等服務，陪伴長輩在熟悉環境安享晚年，苗栗地區目前設有17個據點，服務約1000位弱勢長輩，但因長期服務經費不足，盼各界伸出援手「因為有您」認助一位長輩，將關懷傳遍需要的角落。愛心專線：037–373486 葉站長

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