虎尾科技大學學生和阿公阿嬤一起欣賞南管演出。（虎科大通識中心提供／許素惠雲林傳真）

雖然年輕，但虎科大學生對傳統南管很有興趣。（虎科大通識中心提供／許素惠雲林傳真）

雲林虎尾科技大學通識教育中心27日在虎尾驛舉辦「青銀共學—作陣來聽南管」，台南市佳里延平社區南管社精彩演出，讓老少沈浸在傳統戲曲音韻中，青銀都開懷。

虎科大重視跨世代交流，藉由學生與長輩的共學共融與社區服務，彼此互動與同理，上午活動以民間藝術文化做為橋樑，邀請台南市佳里延平社區南管社前來演出，與台灣悅讀人發展協會虎尾驛長照關懷據點的長輩們齊聚一堂。

學生以吉他表演揭開序幕，展現年輕人的熱情與活力，接著透過樂曲、說書、擊拍唱唸等活潑有趣的體驗形式，讓不同世代一起來了解南管藝術的珍貴美好。

台南市佳里延平社區南管社原配合在地香科活動蕭壠香科，後因故沒落，惟社區中仍留有一把民國前的黃樑傘，向後人提醒著曾經佳里這塊土地上傳唱的樂音。2013年由地方人士追憶往日南管風華，主動發起號召，透過有心人士的多方奔走努力、社區發展協會大力推動，才又重整旗鼓。

虎科大主任袐書胡智熊感謝佳里南管社演出並分享民俗藝術走過歷史，世代傳承的難能可貴，透過音樂上的交流，同時達到提升學生與長者的互動，增加跨世代的同理心、認知與溝通的目的，讓大學課程更多元且更有意義，未來學校將繼續推動青銀共學活動，創造跨世代的共學共藝，共享健康生活。

(中時 )