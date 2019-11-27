AirlineRatings頒發越捷航空 2020「最佳超低廉航空公司」殊榮。圖：越捷提供

越捷航空曾獲得AirlineRatings.com飛航安全評比7顆星。圖：越捷提供

國際唯一飛安評鑑網站AirlineRatings.com近日宣布，新世代航空越捷航空榮獲2020「最佳超低廉航空公司」（BestUltra Low-Cost Airline for 2020）殊榮，連續三年獲頒此殊榮。

根據AirlineRatings.com，越捷以創造革命性趨勢，透過機隊迅速增長、持續擴大飛行版圖、親切的空服員服務以及優惠親民的價格，提供乘客優質的飛行體驗，為航空業寫下革命性的歷史創新。

AirlineRatings.com的總編輯湯瑪斯（GeoffreyThomas）表示：「越捷以獨特創新行銷策略，藉由經濟實惠的票價，提供超過上百萬名乘客旅行的機會，也因為捷航空透過創新的經營模式，成就其卓越表現。」

越捷航空近期獲得AirlineRatings.com飛航安全評比7顆星。此外，越捷是國際航空運輸協會(IATA)成員之一，並受其作業安全查核認證。於2018及2019兩年獲選為獲選為《航空金融》（Airfinance Journal）雜誌全球前50大航空公司。近期更獲亞太航空中心（CAPA）頒發「2019年最佳亞太區低成本航空」獎項。

AirlineRatings.com的「卓越航空獎」（AirlineExcellence Awards）由七位產業資深編輯，結合主要安全與政府審計資料，以機齡、旅客評價、盈利、投資評級、產品服務內容和員工關係等，共12項審核條件進行評選。入選2020年最佳航空公司包括紐西蘭航空、新加坡航空、卡達航空、國泰航空、維珍澳洲航空、阿聯酋航空等。

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