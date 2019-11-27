政院推出投資台灣三大方案中的中小企業加速投資行動方案，由於中小企業反映熱烈，原中小企業發展基金匡列200億元的優惠貸款額度確定大加碼。政務委員龔明鑫表示，蘇揆昨已拍板，將一口氣加碼到1000億元額度。

政院原匡列的200億元額度，主要是鼓勵根留台灣的中小企業持續投資。獲得優惠貸款者可享有銀行手續費1.5％補助，為期最高五年。龔明鑫則說，未來提高至千億元，台商只要符合中小企業資格也可申請。

龔明鑫下午對媒體表示，政府八大公股行庫從3月分加強對中小企業貸款，截至10月分的統計，7個月來八大公股行庫總計增加貸款戶數30536家，成長率23.51％；金額方面，八大公股行庫總計增加餘額1721億，成長率4.37％

龔明鑫並說，在中小企業信保部分，也因為這個方案提供較好的措施，如信保成數加碼、手續費下降，中小企業信保部分從3月起也匡列了千億融資來作信用擔保， 總戶數從5月3日到11月21日共有3萬3300多件，總融資金額694億，差不多千億融資匡列已快用完，反映政策實施熱絡。

(中時 )