高以翔赴陸拍攝節目《追我吧》昏迷倒地，心跳一度暫停，緊急送醫後急救3小時仍宣告不治，外界震驚，曾在不同戲劇與他合作演母子的于美人、郁方27日受訪皆表示不可置信，並各自透露高以翔的暖心之舉，令人不捨這個帥氣男星的驟逝。

高以翔驟逝，令圈內好友不捨。（摘自高以翔臉書）

于美人聞訊同天，剛好在主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，她回憶高以翔，「覺得他是一個很安靜、靦腆的大男孩，但是我開始跟他聊天之後，他又侃侃而談，我覺得他不是一個嘴碎的人，而是可以跟你很誠懇聊天的人。」她提及自己推廣公益蛋糕，邀請對方參與，高以翔一口答應並且充分配合，當時她感受到對方滿滿溫暖，提到他的驟逝，她嘆了口氣，「他真的是一個帥到掉渣的男孩，太可惜了。」

郁方多年前曾與高以翔合作戲劇《單數絕配》，當時她飾演拋棄男主角高以翔的總裁母親，「我跟他拍的戲是最後一場母子重逢的戲，拍了3、4天，那時候他非常害羞、沉默寡言，不知道是不是剛開始拍戲，所以有點緊張，但是我跟他拍戲時，他非常貼心，會盡量控制高度，因為我們在鏡頭上很難搭到。」

郁方嘆息高以翔驟逝。（資料照）

郁方透露自己在內湖有個房子租給朋友，高以翔也住在同一棟大樓，她聽朋友講常在大樓的健身房跟籃球場看到高以翔，「我想說，他應該身體不錯，沒想到……真的太可惜了。」

(中時 )