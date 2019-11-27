花博后里森林園區原本「聆聽花開的聲音」機械花，目前淪為「聆聽花枯的聲音」！（台中市議員謝志忠提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員謝志忠、張玉嬿27日業務質詢時指出，為何曾經舉辦世界花博的豐原、后里園區，當初建築及景觀設計獲無數國際獎項，半年後現況卻市荒涼雜草叢生？台北市經營十四座場館全數在地保留，台中市卻不能？副市長令狐榮達說，為籌辦2020台灣燈會，屆時點燈一定會璀璨！

謝志忠指出，后里森林園區原本「聆聽花開的聲音」機械花，以「生態永續」為意象，綠意生機盎然；如今一片死寂滿地枯枝，根本看不出半年前，曾經是舉辦2018世界花博盛會的園地。還有令人痛心的是原本建造的場館，后里發現館與探索館，全數拆除！

謝志忠、張玉嬿說，台北舉辦世界花博後成立基金會編列預算，將圓山、新生、美術園區等，14個場館全數保留，3個園區各有定位，分配各局持續營運，融合在地生活變成策展、市民廣場、親子園地；106年成果報告，還盈餘2000多萬繳回市庫。但台中至今只看到園地荒廢或拆除，根本沒有永續經營！

謝志忠、張玉嬿強力要求，台中市政府應整合相關單位認真規畫，在地永續經營，不能只是將國際盛會「曇花一現」！建設局長陳大田說，台中市將主辦2020台灣燈會，已將后里花博園區列為「燈會整建區」，市府配合中央正進行各項整建作業，完成後將移交給交通部觀光局佈展，迎接明年2月8日點燈。

令狐榮達強調，永續經營是市府的理念，花博永久館在燈會結束後，將研議OT或其他用途，相信對地方創生或在地經濟都有幫助；花博臨時展館特採用可回收再利用的建材，這些建材都將重新運用。花博展區現況不佳是因過渡期，為籌辦台灣燈會，屆時點燈一定會璀璨！

(中時 )