外國人到台灣，國內青少年最想帶他們去哪裡？金車文教基金會今天公布調查指出，67.5％青少年最想帶外國人去逛夜市，其次是35.8％要帶他們去參觀古蹟、33.8％要帶他們喝手搖飲。

金車文教基金會10月1日至30日在網路上對全國小五到高二青少年進行網路問卷調查，瞭解他們的台灣及世界文化觀，最後回收1萬3385份有效問卷，正負3％的抽樣誤差，信心水準97％，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。

台灣最多古蹟的城市是哪一個？調查顯示，62.0％認為是台南，13.9％說是台北市。事實上，台北市是國定及縣市古蹟最多的城市，達178筆，比台南的142筆多，顯然多數青少年對此議題並不瞭解。

調查顯示，超過半數的青少年認為夜市文化（48.3％）和廟宇文化（62.7％）最具台灣特色。若外國人來台灣，青少年最想帶他們去逛夜市、參觀古蹟及喝手搖飲。

台灣不是聯合國會員，因此沒有任何地方被列入世界遺產，但若有一天可以，39.5％青少年認為太魯閣國家公園最有成為世界遺產的潛力，其次是38.4％青少年認為玉山國家公園，第三名是22.7％受訪者認為是澎湖玄武岩自然保留區。

景美女中學生胡詠真生活在台北市古蹟最多的中正區，對她而言，這些古蹟不僅是歷史見證，更是日常生活，小時候經過總統府，爸媽都會講述總統府的歷史給她聽，總統府今年剛好建滿100年，她有幸參與其中，非常高興。

「有故事的古蹟令人動容」，台北市華江高中老師高慧玲說，透過接近古蹟，可與祖先的智慧產生連結，也讓人們思考如何尋著先人篳路藍縷的腳步，立足現在、展望未來。

(中時 )