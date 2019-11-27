苗栗縣警局長翁群翁陪同徐耀昌查看扣案手槍等證物。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌替新晉升巡佐人員授階。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌頒獎感謝金融機構及便利商店員工協助阻詐。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚縣警局破案有功人員。〔謝明俊攝〕

苗栗縣警局27日下午舉行月會，竹南分局在桃園市觀音區偵破槍毒工廠案，苗栗縣長徐耀昌獲報，立即前往縣警局頒發破案獎金，並替本月分晉升官佐人員授階。另外，今年9至10月間，有10名金融機構及便利商店人員主動協助阻詐有功，徐耀昌也藉此機會頒獎感謝這些民眾主動打擊詐騙，阻止民眾財產損失。

竹南分局偵查隊幹員於26日前往桃園市觀音區一處農宅，查獲一個槍械改造工廠，並起獲各式槍枝及海洛因、安非他命等毒品一批，徐耀昌縣長接獲苗栗縣警局長翁群能報告後，特別在27日下午親赴縣警局頒獎表揚竹南分局長張文川等破案有功人員。

適逢苗栗縣警局召開月會，會中，頭份分局巡官林煥然晉升巡官，以及竹南分局警員林文政、曾清宏、大湖分局警員張文雄等人晉升巡佐，徐耀昌主持授階典禮，恭賀4人榮升。接著，徐耀昌頒獎給苗栗縣刑大偵1隊長黃瑞宗、偵3隊長胡敦棣、竹南分局偵查隊長詹國政等破案有功人員，分別破獲毒品、槍枝等案件。

另外，今年9至10月間，苗栗縣內共有10家金融機構及便利商商員工，發現民眾疑似遭到詐騙集團矇騙前往匯款，主動出面關心阻止民眾匯款被騙，金額從1萬多元至90萬元不等，徐耀昌也藉此機會頒獎感謝員工們，協助阻止民眾被騙損失。

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(中時 )