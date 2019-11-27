新北市農業局今天下午舉辦「新北農學市集X咖啡爽節」活動記者會。（譚宇哲攝）

「新北農學市集X咖啡爽節」活動將於周末連2天在碧潭東岸廣場舉行，共有15位青農及50位咖啡師進駐擺攤，展售多元農產品和各式手沖咖啡，現場並有一日咖啡師體驗、消費滿額送手沖咖啡等活動，還有比賽前3名咖啡師的手沖咖啡限量免費喝，

新北市農業局今天下午舉辦「新北農學市集X咖啡爽節」活動記者會，邀請三峽「寶環農場」咖啡農張寶環及來自薩爾瓦多的青年創業家「Chipe-知焙咖啡」負責人杜約翰，現場指導副市長吳明機、市議員陳儀君體驗手沖咖啡的樂趣和不同滋味。

吳明機表示，歡迎民眾11月30日、12月1日上午10點至下午5點，到碧潭風景區走訪農夫市集，只要現場購買小農產品金額達300元，就可到服務台換取1杯免費手沖咖啡，消費達500元，可換取1份彩田米餅。

農業局表示，活動當天現場將舉辦手沖咖啡比賽，決賽勝出的冠亞季軍咖啡師，會各提供30杯供現場民眾免費品嚐，現場還有「一日咖啡師」活動，2天各有10個名額，由咖啡師傳授手沖咖啡的獨門祕訣，另有安排9位咖啡師現場開講傳授咖啡新知。

(中時 )