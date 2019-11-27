李武龍與競選團隊舉行記者會，宣示反賄選反抹黑。（劉秀芬攝）

麻豆賄選疑雲 李武龍籲檢調盡速還他清白

台南市立委第2選區參選人李武龍27日在麻豆舉行記者會，針對日前有人冒他名義招攬會員之事，李武龍說，已正式到台南地檢署按鈴申告，對方意圖使人不當選，現在已經影響到選情，呼籲檢察官趕快查清楚，不要拖到選舉後才結案，到時候的清白就不是清白。

李武龍舉行反賄選、反抹黑記者會，競選團隊總召集人陳宗興、主任委員梁順發、總執行長周五六、後援會會長呂登和、顧問團團長張輝盛及律師團隊代表蔡進欽一起宣示反賄選反抹黑，並喊話對手來場君子之爭，給選民一場公正公開的乾淨選舉。

鑒於此次事件，李武龍在律師的陪同下，公布了律師團支援名單，讓支持李武龍的鄉親們不要受選舉暴力的威脅而擔心受怕，有任何選舉上問題，都可以請專業的律師團隊支援，讓鄉親們安心投票，大力支持自己喜歡的候選人。

最後李武龍說，李姓民眾冒名招募之事，他沒有懷疑任何人，但他也呼籲對手來場堂堂正正、乾乾淨淨的選舉，選舉拚的是勤，拚的是對地方的了解與理念，不要用抹黑賄選的手段來選舉，給選民一場乾淨的選舉。

(中時 )