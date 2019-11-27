日本各自治體相繼實施同性伴侶制度，承認相當於同性婚姻的伴侶關係。人口超過370萬人的橫濱市已宣布，將於下個月2日開始實施該制度，為了讓外國人也容易提出申請，還將提供翻譯成英文、中文、韓文等的外文版同性伴侶證書。

橫濱市在官網中宣布，基於橫濱市人權施策基本指南的理念，12月2日起將針對因各種原因無法提出結婚登記，或有性別煩惱的性少數者、有名無實的事實婚者等，實施「橫濱市伴侶關係宣誓制度」。

橫濱市發行同性伴侶證書的條件是，1, 成年人；2, 雙方都是市民，或1方是市民，另1方打算遷居橫濱；3, 現在沒有結婚；4, 除了宣誓者之外，沒有其他伴侶；5, 沒有民法中規定的不能結婚的近親等親屬關係。凡符合以上條件者，都可以向市政府提出申請。

這項制度雖然不具備法律效力，但對於想申請市營住宅等公共福利的人而言是一大福音，橫濱市將提供形同婚姻關係的公共服務。

除橫濱市之外，神奈川縣從11月起也開始接受已宣誓為同性伴侶的情侶申請入住縣營住宅。

(中時電子報)