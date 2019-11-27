國民黨立委沈智慧（圖右）提出道路交通管理處罰條例第18條之1修正案，明定大型車輛應加裝「視野輔助系統」保障其他用路人生命權。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市第5選區（北屯、北區），藍綠對決，國民黨立委參選人沈智慧尋求連任，而民進黨則派出醫學工程博士莊競程挑戰，沈不輕忽，除勤走基層，拿出現任立委優勢，主打問政成績優異，公佈世新大學1項民意調查結果，問政服務滿意度達70．7％，並提明訂大型車輛應加裝「視野輔助系統」。

台中市10月16日發生砂石車輾斃祖孫悲劇，為避免憾事重演，立委沈智慧說，內政部統計資料顯示，近8年來，造成人員當場或24小時內死亡之A1類交通事故中，以大貨車、大客車為高肇事車種，務必協助大型車輛行車安全，以保障其他用路人安全。邀國內交通法規專家及車禍鑑定權威蔡中志教授協助，提案修法。

蔡中志指出，政府編列預算補助安裝，但修訂道路交通管理處罰條例第18條之1修正案，明定大型車輛應加裝視野輔助系統，應同時由行政機關修訂「道路交通安全規則」第39之1條一併增加「主動警示駕駛人」，更臻完善。包括，大貨車、大客車、砂石車等，應裝設「視野輔助系統」。

沈智慧說，大型車駕駛人因視野受車體設計的侷限，導致視覺盲點，大型車輛起步、變換車道或轉彎（向）碰撞其他用路人的機率高，現行法律並無強制加裝視野輔助系統，提出道路交通管理處罰條例第18條之1修正案，明定大型車輛應加裝「視野輔助系統」盼儘快上路。

(中時 )