教育部要求國內各級學校，12月1日起如前往大陸交流，都必須事前申報與自我檢核，學者專家認為，當前兩岸關係緊繃，且共諜疑雲鬧得滿城風雨，民進黨政府如今將手伸進校園，直接管控兩岸文教交流，不只對兩岸關係再度增添關卡，更是對民主制度沒信心。

國民黨立委陳學聖表示，多次在立法院教文會質詢時提到，大陸邀請台灣師生赴陸交流，目的在於增加對大陸的了解，現在兩岸關係不睦，「我們也不要一昧的把門關起來」，好像讓台生赴陸交流目的，都是為了統戰。

陳學聖強調，他主張兩岸交流對等進行，且台灣同學都有自己的判斷力，「我們的學生不好欺騙」，民進黨政府現在就算不爭取大陸師生來台交流，也沒有權力限制台灣師生赴陸，此舉顯示的是，民進黨政府高舉自由民主大旗，卻又對自己的民主信心不夠，才會一路管控到底。

實踐大學校長陳振貴則說，以大學來說，包含兩岸文教交流在內，對外交流從來都不需要向教育部報備，最近不少大學卻相繼收到教育部來函，通知12月1日開始，學校赴陸交流前，都要提前上網登錄所有交流細節，「這根本是國家創舉」。

陳振貴提到，總統大選打得火熱，共諜疑雲鬧得沸沸揚揚，此時教育部發布這項通知，不只代表政治之手再入進入校園，在兩岸關係再度製造關卡，對於學校端來說，前往大陸交流開始要做檢核，無非也是增加學校的工作量。

(旺報 )