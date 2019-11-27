由多家商家團體贊助印製的郭婞淳公益月曆，歡迎大家認購。（莊哲權攝）

台東威豪健身館在記者會上幫忙推廣郭婞淳公益月曆。（莊哲權攝）

「舉重女神」郭婞淳將在明年東奧爭奪金牌，創世基金會台東院在多個愛心單位贊助下，印製了郭婞淳寫真月曆「婞念．善淳」，除了為郭婞淳加油以外，也為植物人加油，「台東限定」的公益月曆，1本300元，將捐助台東植物人安養服務。

出身台東的阿美族女子舉重選手郭婞淳今年9月在世錦賽雙破世界紀錄，再次締造佳績，獨缺奧運金牌的她，2020年8月即將出征東京奧運，背負著國人期待，期盼完成舉重生涯最後1塊拼圖。

而郭婞淳在全力備戰時也不忘做公益，在創世基金會力邀下，挑選了她最喜歡的照片，並由多家商家團體經費贊助，迎製了2020年「婞念．善淳」寫真月曆，每月的照片還有郭婞淳金句，其中，在明年8月，她就寫下「比別人多一分執著，你就會創造奇蹟」。

創世台東分院院長王玉鳳表示，該院原安置37床植物人早已滿床，今年擴院增加33床，也陸續有個案進住，所有植物人的耗材費全由創世支付，確實為家屬減輕許多負擔，所以創世有個口號「救1個植物人， 等於救1個家庭」，但是龐大的經費，仍有賴社會各界的愛心挹注。

王玉鳳說，郭婞淳常為台東默默付出，也希望藉由她的堅持與毅力，為植物人加油打氣，台東限定的的郭婞淳寫真月曆，扣除成本後，全數捐助台東植物人安養服務，歡迎大家認助，愛心專線：089-220848。

2020年「婞念‧善淳」公益月曆，由台東市國際同濟會、台東縣台東國際青年商會、台東縣青年聯合促進會、台東縣國際蘭馨交流協會、台慶不動產台東傳廣加盟店、台東市市民代表蔡政家、知本金聯世紀酒店、采暘建設有限公司、門廷若室‧河堤左岸館、門廷若室旅店‧鐵花秀泰館Tiintinn Inn Showtime、睏飽家民宿 Good Night hostel、漁采時令料理、歐咖啡自家烘焙館等商家團體贊助印製。

(中時 )