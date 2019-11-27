桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 15:572019/11/27 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龜山區今天下午2時許驚傳搶案，1名30多歲的男子趁著運鈔車準備到復興二路、文化一路超商補錢時，持槍試圖行搶。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區今天下午2時許驚傳搶案，1名30多歲的男子趁著運鈔車準備到復興二路、文化一路超商補錢時，持槍試圖行搶，作案機車也被警方查扣。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市龜山區今天下午2時許驚傳搶案，1名30多歲的男子趁著運鈔車準備到復興二路、文化一路超商補錢時，持槍試圖行搶，甚至還開1槍，不過男子準備開第2槍時，因為卡彈，遭到警方、保全合力制伏。 龜山警方表示，獲報運鈔車在超商前被搶，隨即調派線上警網到場，現場查扣做䅁失竊機車車輛一部、已擊發手槍一把、子彈3發，對於嫌犯動機還在釐清當中。 (中時 ) #桃園市 #運鈔車 #超商 #搶劫 #開槍 #龜山 #龜山區 #警方 #歹徒 #持槍 #現金 也許您會感興趣 推薦閱讀 好心假扮女友解圍 慘被強吻掐乳 10:162019/11/24 社會 超商雙雄素食大戰開打 04:102019/11/25 產業．科技 具荷拉留悲觀手寫紙條疑為遺書 警方判定「無他殺可能」 11:412019/11/25 娛樂 OK超商攜手foodpanda 首波雙北10間門市送咖啡、炸雞搶點心商機 19:212019/11/25 消費 搶救留守者 港民主派當選人聚集理大籲警方解封 20:352019/11/25 兩岸 超商現隱藏版飯糰 他吃一口驚為天人 08:292019/11/26 日常 半夜無聊掀開天花板 耳邊竟傳詭聲 09:102019/11/26 日常 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 09:372019/11/27 社會 台中》不只管空污 市長媽媽還管這個… 13:122019/11/27 生活 十大肇事路段 龜山萬壽路、青山路將科技執法 15:352019/11/27 生活 社會熱門新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 悚！ 18歲清秀少女竟將家犬「斬首」收抽屜 - 社會 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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