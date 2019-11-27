桃園市龜山區今天下午2時許驚傳搶案，1名30多歲的男子趁著運鈔車準備到復興二路、文化一路超商補錢時，持槍試圖行搶，作案機車也被警方查扣。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市龜山區今天下午2時許驚傳搶案，1名30多歲的男子趁著運鈔車準備到復興二路、文化一路超商補錢時，持槍試圖行搶，甚至還開1槍，不過男子準備開第2槍時，因為卡彈，遭到警方、保全合力制伏。

龜山警方表示，獲報運鈔車在超商前被搶，隨即調派線上警網到場，現場查扣做䅁失竊機車車輛一部、已擊發手槍一把、子彈3發，對於嫌犯動機還在釐清當中。

(中時 )