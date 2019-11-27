澳洲共諜案爭議延燒，恐直接衝擊國民黨總統候選人韓國瑜與立委選情。國民黨主席吳敦義上午面對媒體詢問隻字不回，直到下午中常會中多名常委關切，吳才表示意見，他痛批此法案為中共代理人的借屍還魂、東廠復辟，如此一來，台灣還有民主自由嗎？

國民黨中常會上，多名中常委關切蔡政府強推反滲透法所帶來的影響，希望國民黨立法院黨團能提出對策，總召曾銘宗說明，立法院民進黨團倉促立法，同時立法內容牽連事項包山包海，民眾易被構陷入罪，黨團正在針對如何協助民眾避免被任意構陷入罪，以及一旦被入罪該如何維護民眾權益等面向研擬對法案。他強調，此次又被蔡政府抹紅中共的同路人，不會上當更不會中計。

對此，黨主席吳敦義強烈質疑共諜王立強過於年輕，真有能力建立橫跨港台的情報組織？接著痛批民進黨利用此案強推反滲透法，殘害人民自由，其實就是過去中共代理人法的借屍還魂，甚至就是東廠復辟，真的要強推，這樣台灣哪裡還有民主自由？

另外，中常委田方倫、曾文培等11人連署提案，為促進不分區立委選情，建請黨中央指派青年團出席中華辯論推廣協會舉辦的「政黨不分區立委辯論式政見發表會」，增強選民對國民黨不分區名單的認同與認知，以利總統與立委整體選情。

吳敦義聽聞後裁示，真理愈辯愈明，此活動主要是由不分區提名人參與活動，包括陳以信等年輕、具專業背景被提名人，依照不同辯論場合，推派他們參加，也請青年團大力協助。

(中時 )