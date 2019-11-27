扁積極忙選舉 蔡清祥：中監會注意 16:022019/11/27 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 扁積極幫忙選舉蔡清祥中監會注意。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 保外就醫中的前總統陳水扁頻頻幫忙選舉事務，是否違反保外就醫規定？法務部長蔡清祥27日表示，有關陳前總統保外就醫的言行，都是由台中監獄負責來督導來監看，會密切的注意。 蔡清祥是參加人權十年茶敘活動時，對扁近來的行為做出以上表示。 (中時 ) #陳水扁 #阿扁 #選舉 #蔡清祥 #前總統 #助選 #選舉 #台中 #監獄 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳水扁：蔡韓都跟進我們的政策 19:422019/11/23 政治 最強酬庸王和他們的產地：民進黨 22:362019/11/23 政治 讚自家政策 扁稱韓蔡皆跟進 04:102019/11/24 地方新聞 港選舉第一小時投票率創3倍 港人：憂發生不測 11:142019/11/24 國際 中國創新投資 蔡清祥：依法偵辦中 17:252019/11/26 社會 扁明到雲嘉趴趴走 中監：緊盯行程是否違規 17:152019/11/26 社會 阿扁爆共諜案：曾有政協港商 開價5千萬求見 12:142019/11/27 政治 雲林玉樹宮參拜 陳水扁：有人裝窮騙選票 13:032019/11/27 政治 陳水扁爭資格 左嗆蔡英文右譏宋楚瑜 13:002019/11/27 政治 前總統陳水扁：周休那哪兩日 應由勞資協調 13:152019/11/27 政治 社會熱門新聞 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 悚！ 18歲清秀少女竟將家犬「斬首」收抽屜 - 社會 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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