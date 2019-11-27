保外就醫中的前總統陳水扁頻頻幫忙選舉事務，是否違反保外就醫規定？法務部長蔡清祥27日表示，有關陳前總統保外就醫的言行，都是由台中監獄負責來督導來監看，會密切的注意。

蔡清祥是參加人權十年茶敘活動時，對扁近來的行為做出以上表示。

(中時 )