基隆市政府財政處長翁利芳，遭檢舉公務車當私家車，住家距離公車站僅200公尺，卻貪圖方便要屬下指派公務車接送上下班，違反公務車使用要點，對此，翁今被媒體詢問「不知道！」對此市府回應，翁已自請處分，將依相關規定處理。

國民黨議員呂美玲表示，日前接獲民眾爆料，並在議會詢問是否有官員使用公務車上下班的請舉手，當時未點名說破，但將相關資料交給市長林右昌，她不知道到底有沒有涉及違法情事，希望市府能夠依法行政，給民眾一個交代。

經媒體查詢「基隆市政府公務車輛管理及使用要點」，只有市長、副市長、祕書長有專供使用的客車，其餘市府官員若申請調派公務車需符合洽公、接待外賓等7項規定，翁利芳若單純每天上下班，依規定根本不能使用公務車接送。

翁利芳為中興大學法商學院公共行政系、財稅輔系畢業，歷任基市稅務局稅務員、股長、分局主任、祕書、基隆市府財政處長，今天中午她回到市府，遇到媒體詢問，一開始沒有回應，後來只說「我不知道」，隨後快步走上樓。

對此，基隆市府下午發表聲明，消息出來後，翁利芳已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向市長林右昌報告，現已交由市府綜合發展處展開行政調查，一切將按照相關規定處理。

(中時 )