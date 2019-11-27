浙江衛視節目合約曝光。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

網友爆出浙江衛視節目合約。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

陸媒報導浙江衛視與《追我吧》同類型節目合約內容。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

《追我吧》劇組工作人員與媒體對話疑曝光。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

35歲高以翔今(27日)在大陸錄製浙江衛視節目《追我吧》不幸過世，消息傳開後，節目過勞的環節設計與行程引發熱議，稍早陸媒曝光浙江衛視同類節目合約，內容說乙方（指藝人）須保證身體情況良好，不影響錄影事宜，又說甲方（指節目）可能將給藝人帶來生理、心理負擔，「藝人要有充分認知，完全自願參加並完全願意承擔由此可能帶來的一切後果」。

據《鳳凰網娛樂》報導，有網友爆料浙江衛視和《追我吧》同類節目與藝人之間合約，指藝人需在錄影前一天參加節目彩排，並確保自身狀況良好，不會影響節目錄製進行，「節目競爭存在激烈競爭之情況，可能會給乙方藝人將造成生理、心理負擔。乙方藝人對此要有充分認知」，至於保險方面，節目組會替藝人購買人身安全意外險和醫療險，但沒註明關於安全、保衛、醫療狀況的相關條款。

此外，《搜狐娛樂》報導，有網友分享了《追我吧》劇組人員內部對話截圖，該工作人員透露：「因為藝人錄影已經要死掉了，天天熬夜錄，我都覺得他們慘」，該工作人員說目前是最後一次錄影，會為媒體爭取一些時間專訪，又表示他們在寧波，「這個項目藝人實在有點慘」。

(中時電子報)