澳洲共諜案爆發後，民進黨團隨即提出「反滲透法草案」，並預計在29日逕付二讀。國民黨臺北市議員羅智強表示，反滲透法，說穿了就掛恐共的羊頭賣集權的狗肉，也可以說，這是民進黨徹底共產黨化的開始。他直言，毛骨悚然的時代來臨了！

自稱中國大陸間諜的男子王立強向澳洲投誠，揭露中共企圖干擾臺灣選舉，引起爭議。民進黨團隨即在25日公布「反滲透法草案」，28日在內政委員會召開公聽會，29日力拚逕付二讀。然而，該舉引來議論，其中國民黨副發言人黃新華砲轟法條非常荒謬，如中共代理人法的借屍還魂，不應把人民當作肉票，販售恐懼、綁架人民。

羅智強也在臉書撰寫「毛骨悚然的時代來臨了」一文，他指出，反滲透法，說穿了就是掛恐共的羊頭賣集權的狗肉，也可以說這是民進黨徹底共產黨化的開始。用各式各樣的藉口，無限擴張政府威權，可以選擇性的清算、威嚇不同意見者！

羅提及，他不知道韓國瑜會不會當選，但他知道，蔡英文若連任，民主暗夜將臨！他直言，蔡英文是貨真價實的毒蘋果，她的當選將是臺灣民主的哀歌！

(中時電子報)