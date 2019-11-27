民進步黨今召開中常會，通過支持輔選以無黨籍身份參選的立委蘇震清，參選屏東第二選區；黨主席卓榮泰裁示，屏東縣因為選區調整，民進黨已經少掉一席區域立委，不能再少掉任何一席。

民進黨原本要被列入不分區立委的現任立委蘇震清，因為疑似捲入誠美材案，黨內未了是否將他列入不分區，一度引發黨內爭議，蘇震清一度嗆聲，脫黨參選；最後蘇震清沒有列入不分區，改由原參選屏東第二選區的莊瑞雄列入，空出來的第二選區，民進黨則不予提名，開放參選，因此蘇震清則以無黨籍身份參選。

對於是否力挺蘇震清，黨內爭議不斷，原本上週要討論力挺時代力量退出的無黨籍洪慈庸及林昶佐，就是因為有中常委要把蘇震清納入一併討論，最後還是作罷，因此，今天捲土重來。

卓榮泰會中裁示，因應屏東縣立委選區調整，會中決議通過民進黨團總召中常委柯建銘所提臨時動議案。第一、屏東縣因為選區調整，本黨已經少掉一席區域立委，不能再少掉任何一席。

卓榮泰說，第二、屏東是本黨執政縣市，我們要維護執政縣市的執政價值。我們有執政的實力，應該讓執政縣市的實力再度得到人民的肯定。

卓表示，第三、呼籲所有支持者、黨公職，支持兩個選區的現任立委，讓他們順利連任。

此外，發言人李明俐轉述，選戰進入最後階段，本黨將於下週開始啟動四場行動中常會，拉抬立委選情，包括12月4日彰化、12月11日雲林、12月18日高雄、12月25日新竹。

(中時 )