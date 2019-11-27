農委會台中農改場埔里分場長陳俊位拿起黃瓜、百香果，強調這些作物都能藉由「菇鮑浚堆肥」的使用減少落果問題。（林欣儀攝）

氣候變遷已成為全球探討的重要議題，其帶來的農作物災損問題備受重視，農委會農業試驗所嘗試使用杏鮑菇廢棄資材，加入木屑等材料後製作成「菇鮑浚堆肥」並放置在田間，可吸引根類生長至其中，降低氣候變遷引發的豪雨、旱災損害，初估可減少約8成落果率。

包裝好的「菇鮑浚堆肥」放在展示架上，農委會台中區農業改良場埔里分場長陳俊位說，新社區許多香菇採收後，留下的農業廢棄物堆置在當地，常衍生臭味、環境衛生問題，即便販售、做為肥料調整材，價格也不高，農民希望能協助處理。

陳俊位說，農改場嘗試使用這些香菇採收後的剩餘物質，加入廢木屑等材料並以木黴菌發酵，製作成「菇鮑浚堆肥」，也有別於以往放入土壤內的堆肥方式，改以整包堆置在田間、可吸引作物根部生長至堆肥間，藉以吸收其中的養分。

陳俊位以苦瓜為例，他說，今年7、8月間連續豪大雨，許多苦瓜都泡水、根部爛掉，落果率高達8成，但使用「菇鮑浚堆肥」栽種的苦瓜因根部受到保護、可吸收水中空氣及養分，不但作物沒有泡爛、落果率也大幅降低。

農試所長林學詩指出，近幾年全球氣候變遷快速，包括暖化、降雨型態改變等，嚴重影響農作物生長，農試所透過不同面向調整作物生長、應對氣候變遷帶來的損害，盼解決作物生長與收成問題。

(中時 )