新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝，27日舉辦「藝術風起打造藝文綠洲」座談會，他希望前進國會後，能優化藝術工作者勞動條件，簡化藝文補助行政程序，以「藝文消費券」逐步培養藝文消費人口，完善藝文市場讓藝術風起。

絕版影像館館長陳淑芬指出，很多人把藝術跟商業畫上「不等號」，但藝術家缺乏經濟能量會很辛苦。沃沃美學總監張馨之說，消費者對藝文市場有需求，但現有產業資源整合力道薄弱。

「做1張專輯至少50萬！」新竹市流行音樂協會理事長林冠宇說，台灣音樂面臨M型化問題，在沒有產業支持下，年輕創作者做專輯不易，盼政府輔導給有需求的青年更多幫助。

鄭宏輝傾聽藝術家心聲後表示，台灣還未培養出足夠、肯花錢的藝文人口，這是現在藝術產業的困境。

「政府要做藝術工作者的後盾，而不是刁難行政程序的絆腳石！」鄭宏輝希望未來行政機關可以做到透明化和核銷簡化，強化整合、積極輔導，讓想要申請補助的藝文工作者，找到適合自己的補助項目。

他並提出參考義大利、荷蘭發放「藝文消費券」的做法，希望未來建立藝文產業的金融體系，鼓勵民間投資，協助藝文工作者募資，提高創作能量，來促進藝文市場的永續發展。

(中時 )