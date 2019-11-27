現在網路上有許多色情、血腥、暴力、恐怖的內容，身心不成熟的青少年若常接觸，恐有不良影響。教育部與趨勢科技攜手打造網路守護天使2.0「PC-cilln家長守護版」，民眾可上網免費下載電腦版和手機版軟體，為孩子阻絕不當的網路資訊。

根據兒童福利聯盟2019兒少使用社群軟體狀況調查報告指出，80％的兒少擁有手機，72％使用社群軟體的兒少自認很依賴網路，61％曾使用3C產品到半夜，近70％曾在社群軟體看到恐怖、血腥、暴力、色情等不當內容。

教育部主秘朱楠賢說，現在青少年是網路原生世代，他們使用手機或電腦上網的時間很長，但是在學習或是看一些其他內容，家長很難瞭解、也傷腦筋。他感謝趨勢科技提供免費軟體讓家長為小孩阻絕不當資訊。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦說，小孩的上網行為絕對不能禁止，否則可能破壞親子關係，因此在軟體研發上需要一些竅門，讓家長和小孩覺得軟體有幫助，才會願意使用。

即日起，可於教育部網路守護天使（NGA）官方網站下載電腦版和手機版軟體，免費提供家長防護功能1年。同時，為了養成兒少正確使用3C及資安觀念，趨勢科技也將組成校園網安走唱團，透國全台巡迴授課方式，主動進行校園網安宣導。

(中時 )