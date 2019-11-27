田中鎮長洪麗娜也與所有同學擊掌，希望孩子在未來的人生道路上，不要忘了還有田中洪阿姨愛他們，以後在路上看到她要跟她大喊「我愛你」。(吳建輝攝)

誠正中學林同學同樣獲得今年田中鎮公所「閱讀心得寫作比賽」佳作，開心與老師(左1)、鎮長洪麗娜(左2)及校長饒雅旗(右1)合影。

誠正中學彰化分校的陳同學，在接受感化教育期間，閱讀作家戴晨志著作《人生有千萬個起跑點》後有感而發寫下心得，國文老師洪曉娟發現後，協助投稿參加田中鎮公所「閱讀心得寫作比賽」，在8百多件的參賽作品中脫穎而出，榮獲國中組佳作，這也是第一次有誠正中學彰化分校的學生獲獎，27日田中鎮長洪麗娜特別前往頒獎。

「親情是這世界上最堅不可摧的感情，無論我們讓父母傷心、失望了多少次，父母永遠會站在原地敞開雙臂擁抱我們，不管活到幾歲，我們永遠是父母心目中的孩子」，今年才17歲的陳同學，國小四年級就輟學，只因小學老師很嚴格，因為愛玩喜歡趴趴走，在結交“那些”朋友後，發現外面的世界很好玩，進出聲色場所甚至接觸毒品，她說當時沒有想這得多，現在回頭想想覺得自己很傻，爸爸在她身上付出的都白費了。

陳同學說，因為通緝過了兩年躲躲藏藏的生活，被警察抓到時心裡其實很平靜，因為她知道自己未來可以當一個正常人，很感謝學校老師給她很多的關愛，願意聆聽她們說話，有被重視的感覺，當時看到這本書時覺得很有感觸，從來都沒有對自己的父母說過這些話，有感而發寫下心得，被問到拿獎的心情，她說自己也很驚訝。

洪麗娜也分享過往經驗來勉勵同學，表示自己也曾翹過家，但一天就回家，很開心孩子在閱讀世界裡找回自己也找回曾經失落的『愛』，今年有兩位誠正的孩子榮獲寫作比賽佳作，看到文章時真的非常感動，感謝老師跟校長給予大家滿滿的愛，未來出了社會不要忘記她們，人生過程中什麼都要去嘗試，但也要對自己負責。

誠正中學彰化分校校長饒雅旗說，知識學習不是唯一選項，所有父母都希望自己的孩子是正直、誠實且善良，學校除了專業技職訓練外，更重視品格教育及價值觀的導正，讓孩子充分體會到我們的愛，另外孩子未來在踏入社會後，需要社會充分的包容與接納，學生想往好的方向走，但社會排他讓他失去機會，意志薄弱的話就很容易又走偏。

(中時 )