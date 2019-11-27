盧秀燕（左5）頒發台中市「金藝獎」獎座給得獎的「台中藝術家室內合唱團」。（台中市文化（陳淑芬攝）

台中市第8屆表演藝術「金藝獎」邀請第5屆得獎團隊「極至體能舞蹈團」，到場演出。（陳淑芬攝）

台中市第8屆表演藝術「金藝獎」由「台中藝術家室內合唱團」獲獎！台中市長盧秀燕27日頒獎時還小秀舞姿向參選者致意。她說，小時候曾學過芭蕾，看到活動中的精彩的舞蹈演出，忍不住也想翩翩起舞。

台中市府文化局舉辦第8屆台中市表演藝術金藝獎，今年有13組團隊及個人參選，經遴選委員選出1組得獎者，文化局在27日舉行頒獎典禮，邀請第5屆得獎團隊「極至體能舞蹈團」到場演出，由盧秀燕現場揭曉公布得獎者，並頒發新台幣40萬元獎金及獎座。

盧秀燕表示，金藝獎是台中市表演藝術界的最高榮譽，她小時候曾學過芭蕾，看到現場精彩舞蹈演出，忍不住也想翩翩起舞。她並感謝參選者，不斷在藝文土壤播散美學種子，期待深耕台中、國際發光發熱。

奪得「金藝獎」的「台中藝術家室內合唱團」藝術總監暨指揮莊璧華指出，合唱團每4年出國比賽1次、4年舉辦合唱大聯盟1次，為的就是精益求精及藝術紮實度，這一切大家都看到了。

「台中藝術家室內合唱團」成立於2009年，2014年7月赴拉脫維亞首都里加，參加「第八屆世界合唱大賽」，勇奪「現代音樂組」金牌獎；2018年參加「第九屆永恆音樂羅馬國際合唱節暨比賽」勇奪「混聲組」及「宗教組」雙料金牌冠軍。

(中時 )