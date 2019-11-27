台馬混血藝人高以翔27日淩晨在寧波參加浙江衛視《追我吧》節目錄製時猝逝，節目組在聲明中說，他的死因是「心源性猝死」，引發廣泛關注。

觀察者網報導指出，《追我吧》以拚體力著稱，模式與定位在「你追我逃」中突破體能極限，錄製時間一般都在深夜。據《新聞晨報》報導，高以翔從26日晚間約8點半開始錄製，事件發生時，來賓已經參與了5個小時左右。

在長時間的錄影中，《追我吧》節目組是否該負律責任？北京京師律師事務所的范辰律師告訴觀察者網，一般演藝公司在和節目組簽訂合同時，都會考慮到一些意外情況，尤其是野外節目，因此這主要看高以翔所屬的經紀公司和《追我吧》節目組的相關合約條文。

而上海茸誠偉達律師事務所合夥人高佳文則指出，如果高以翔確實是在這次節目的錄製中，因為活動量太大導致猝死，（節目組）不可避免要負一部分責任，因為活動是節目組策劃的，應該考慮到參加錄製藝人的體力。雖然這不會涉及刑事責任，但需要承擔民事賠償。

此外，高佳文說，這其實是兩個平等法律主體之間的關係，很多時候這個關係取決於哪個主體更大牌、更強勢，往往強勢的一方，就會把責任推給對方，而節目組會有一定的免責條約。

而范辰指出，如果節目組與演藝公司的相關合同中若沒有考慮到意外發生的情況，就應該去認定這是否能構成工傷。

根據中國大陸《工傷保險條例》第十五條規定，職工有下列情形之一，可視同工傷：

(一)在工作時間和工作崗位突發疾病死亡，或者在48小時之內經搶救無效死亡；

(二)在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

(三)職工原在軍隊服役，因戰、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位後舊傷復發的。

職工有前款第(一)項、第(二)項情形的，按照本條例的有關規定，享受工傷保險待遇；職工有前款第(三)項情形的，按照本條例的有關規定，享受除一次性傷殘補助金以外的工傷保險待遇。

如果認定成工傷，演藝公司或家屬可根據《工傷保險條例》索賠。但若不能認定工傷，應按《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》的規定處理︰

第11條 雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。雇傭關係以外的第3人造成雇員人身損害的，賠償權利人可以請求第3人承擔賠償責任，也可以請求雇主承擔賠償責任。而雇主承擔賠償責任後，可以向第3人追償。

高佳文律師認為，家屬有權去起訴經紀公司，還有《追我吧》節目組，這是家屬可以追究的兩個主體。「死因報告也很重要，但是死因報告牽扯到解剖的問題，家屬方面不一定願意解剖。如果家屬不同意解剖的話，就只能出一個簡單的死因說明。」

在錄製節目的過程中，藝人發生意外，這並不是第一次。熟悉演藝事務的高佳文律師指出，劉德華在泰國拍廣告發生過墜傷，王寶強參加活動時右腿骨折，而樂嘉則是蛋蛋受過傷。高佳文建議，藝人在錄製節目前，應該和經紀公司聯繫好，購買意外險。「即使節目方比較強勢，有免責條款，但是安全條款一定要寫好。在傷亡這種不可避免的結果出現後，我們只能做好後續的賠償，作為藝人，哪怕節目組不給買保險，也一定要讓經紀公司買。

(中時電子報)