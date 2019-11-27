35歲男星高以翔今（27日）凌晨錄比體力的真人秀《追我吧》，高以翔跑著跑著卻突然暈倒，儘管節目表示第一時間急救並把高以翔送醫，但高以翔搶救後仍宣告不治，享年35歲。而陸網就陸續流出對話截圖還原現場狀況，指高以翔倒地時，節目攝影機沒有馬上停機，反而還繼續拍攝，逼得節目固定班底的男星黃景瑜爆粗口怒喊「還拍！救命啊！」

網友對話描述高以翔倒地瞬間。（圖／取材自泡劇少女微博）

高以翔錄《追我吧》卻跑到體力不支倒地，消息傳出後許多網友透露現場狀況，有自稱在現場的網友流出對話截圖，指當時攝影機仍繼續拍，黃景瑜大喊「還拍！快點啊！救命啊！」節目班底的陳偉霆也在旁叫「救命！」該網友指自事發後他都沒睡好，回憶當時情況讓他寫下「現場超可怕」。

網友描述高以翔暈倒情況。（圖／取材自圈娛沒有圈微博）

網友描述高以翔暈倒情況。（圖／取材自圈娛沒有圈微博）

同時，也有陸網友表示自己當時在現場，指高以翔事發前跑了半分鐘後，就坐在花圃上不動休克，直到過了半小時有人察覺異狀，才趕緊送醫急救，接著又指高以翔被送的不是最近醫院，浪費了黃金急救時間。

(中時電子報)