我國駐美代表處將於明年1月增設農業組，遭韓國瑜競選辦公室批評抄襲讓大使館賣水果的政見，對此農委會主委陳吉仲今天回應，韓國瑜應更了解外交經貿事務的運作，再來評論這件事。

農委會昨天證實，我駐美代表處將增設農業組共計4員，目的是拓展台美的之間的農業合作，但遭韓陣營質疑，此舉代表先前韓國瑜提出的讓大使館賣水果是正確的事，批評農委會的政策根本是自打臉。

陳吉仲今天出席十大績優農業產銷班頒獎典禮時表示，設立農業組不是今年才開始做，早在2年前就開始透過外交部與美方交涉，他認為這是非常重要的國際外交事務，不是一蹴可成，且設置的人員與編制需美方同意，絕對不是韓國瑜在10月提出後，農委會就可以設立。

陳吉仲指出，駐外單位有很多其他任務，並不是要拿來賣水果，如果要賣水果，就透過外貿協會或是其他團體來執行就可以，農業組有很多其他重要工作像是防檢疫，不然美國今年不會開放台灣芭樂輸出。

陳吉仲說，未來農業組的任務還包含與美國的有機同等性談判，也就是要將台灣的有機農產品賣到美國，而美國的有機農產品也可賣到台灣，他認為，韓國瑜應先去了解所有駐外單位的基本任務，再來評論這件事情，並不是所謂的抄襲。

(中時 )