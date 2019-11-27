嘉義市長黃敏惠（左四）頒獎表揚南區醫療網各計畫的執行醫院。（廖素慧攝）

嘉義市南區醫療網成果展，行動劇表演模擬醫療糾紛排解。（廖素慧攝）

嘉義市政府主辦今年南區醫療網工作，結合台南、雲林、嘉義4縣市執行各項醫療計畫，榮獲2019年衛福部醫療網成果評比創新獎第一名、績效獎第一名及人氣獎，包辦3冠王，市長黃敏惠27日稱許是大滿貫殊榮。

黃敏惠說，雲嘉南地區老化為全國之冠，截至今年10月65歲以上長輩全國占比15.13％，第1名嘉義縣19.54％、第2名雲林縣18.41％，台南市15.57％及嘉義市15.34％，南區醫療網4縣市分工合作共同實施各項計畫，以助改善老化嚴重帶來的醫療問題。

這些計畫包括施行「照顧服務員共聘制度計畫」，省下看護費用率高達48.3％，減輕住院家屬照顧負擔及龐大看護費用；「出院後轉銜居家安寧後續照護計畫」讓4縣市安寧涵蓋率從2017年25.5％提至今年30.7％。

還有「醫療糾紛預應式風險管理計畫」迅速解決醫療爭議，醫療抱怨及醫療糾紛案件數逐年下降，南區4縣市醫療抱怨下降26％，醫療糾紛下降33％。

黃敏惠頒發16座楷模獎表揚各計畫醫院，感謝4縣市醫療院攜手合作，讓長輩「健康老化、在地安老」，現場同時展覽南區醫療網各項成果。

(中時 )