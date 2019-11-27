打出正統綠軍，前立委鄭朝明（中）將炮口對準黨內同志，讓這場茶壺風暴越演越烈。（林和生攝）

立委莊瑞雄列入民進黨不分區名單後，蘇震清以無黨籍之姿取代參選屏東立委第二選區，讓綠營創黨黨員鄭朝明不滿，27日打著正綠口號、主張捍衛黨內核心價值，直指同黨同志，讓綠營面臨分裂危機，這場茶壺風暴恐怕持續延燒。

鄭朝明砲火猛烈指出，自己是民進黨初始黨員，民主是綠營創黨價值，今日卻因為一場選舉而面臨嚴重挑戰，黨內不顧初選結果、讓贏者列入不分區名單，等於漠視民意，接著又有黨員大張旗鼓南下參選，這根本是欺騙行為。

鄭語出驚人表示，黨中央高層曾經勸他顧全大局、退出這場選舉，但他要對方承諾，黨籍參選人在這場選戰中不會有任何司法案件爆出，黨高層不敢保證；他更把話說得直白，直指蘇震清這次選舉就是跳板，目標是2年後的縣長大位，若真如此，何不一開始就全力準備？

面對黨內同志質疑，蘇震清絲毫不受影響，自初選登記後便啟動「站街頭」拜票行程，向早起的民眾請安問好，且鄉鎮黨籍民代一致排開，展現當仁不讓氣勢，近期還邀約蔡英文總統及名列黨內不分區安全名單的游錫堃南下站台。

眼見局勢一發不可收拾，民進黨支持者憂心，過去屏南地區堪稱綠營鐵板一塊，如今面對國民黨屏東縣議長周典論女兒周佳琪強勢挑戰，加上眾多參選人分瓜票源，黨內又陷入分裂危機，對選情憂心忡忡。

(中時 )