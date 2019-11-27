新北市動保處日前完成特定寵物業評鑑作業，從273家特定寵物業者中評選出優良店家，包括優等店家72家，甲等店家105家，動保處表示，將於12月21日舉辦「2019毛寶貝幸福耶誕趴頒獎典禮」表揚優秀業者，並持續提升服務品質。

動保處指出，特定寵物業管理辦法於106年修正將貓業者納入辦法管理，108年度評鑑家數比105年度評鑑家數增加近2.5倍，今年評鑑邀請動保團體、專家學者、業者代表及動保處人員共5人組成評鑑委員會，針對業者寵物飼養場所設施、寵物照護管理情形、寵物業許可證懸掛展示、消費者權益保障…等項目進行評鑑。

評鑑優良店家共72家優等、105家甲等，合計共177家優良店家；對於評鑑表現不佳的丙等業者，動保處也會要求業者於限期3個月內改善，保障動物福利及消費者權益。

動保處表示，今年評鑑除了動物福利相關項目，另針對寵物買賣契約書及消費糾紛處理等納入評鑑重點，希望透過評鑑機制，鼓勵業者持續創新及進步，民眾在購買寵物或尋找寵物旅館時，也可優先參考評鑑優良店家，讓權益更有保障，108年度特定寵物業評鑑優良店家名單已公告於新北市政府動物保護防疫處官網的公告專區，歡迎上網查詢。

(中時 )