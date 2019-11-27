土城頂新社區發展協會今舉辦「瘋玩大頂埔低碳小旅行」活動。（許哲瑗攝）

烹飪白玉珍珠丸、香酥鳳腿、五目竹筍飯、蟲草養生湯等美食宴請民眾。（許哲瑗攝）

土城頂新社區發展協會今舉辦「瘋玩大頂埔低碳小旅行」活動，展出由社區志工設計的「頂新大富翁地圖」，透過桌遊向民眾介紹頂新地區的發展歷程與地方特色，並烹飪白玉珍珠丸、香酥鳳腿、五目竹筍飯、蟲草養生湯等美食宴請民眾，社會局副局長許秀能、土城區長楊志宏到場共襄盛舉。

頂欣社區發展協會表示，大頂埔地區是土城重要一環，志工們2010年展開社區總體營造工作，除了推動老人共餐、社區關懷據點外，最特別的就是社區綠美化工程，由地方居民與里長，將大安圳兩側打造為知名的賞蝶步道，並與國小課程合作，由孩子擔任小小解說員，介紹家鄉在地之美。

今上午的活動由土城原住民團體、國小學童表演傳統舞蹈「蝶舞鶇鳴瘋玩一回」熱鬧揭幕，並規畫靜態展示區，由專人介紹社區文史、頂欣風情刊物，社區民眾也動手烹煮白玉珍珠丸、香酥鳳腿、五目竹筍飯、蟲草養生湯等，各式美食一字排開、香氣四溢。

社會局副局長許秀能表示，社區就像一個大家庭，每個社區都有屬於自己的特色，市府將繼續結合在地特色資源，鼓勵社區居民共同參與，打造在地樂活的新北市。

(中時 )