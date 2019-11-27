民進黨北市議員王世堅。（張穎齊攝）

民眾黨不分區第5立委參選人蔡壁如27日上廣播節目，主持人朱學恒問「學姐」黃瀞瑩被排進不分區第13，是為了吸引肥宅？蔡壁如秒比讚並說「是囉、是喔，一半是！」民進黨北市議員王世堅痛批，蔡壁如終於露出馬腳，承認和台北市長柯文哲是為了欺騙、利用、消費宅男的感情與選票，非常可惡、可恥，直呼「宅男無罪！」

朱學恒詢問，黃瀞瑩排進第13名，是否因為談戀愛後，柯文哲震怒而往後排？蔡壁如澄清，沒有，她一直排在那個位置。朱追問「那是為了吸引肥宅？」蔡雙手秒比讚，並連說「是囉、是喔，一半是！」朱開玩笑說，好陰狠的計謀，真可惡，蔡壁如笑答「對！」但她也強調，黃瀞瑩是27歲小女生，談戀愛是理所當然。

「非常可惡、可恥！」王世堅痛批，蔡壁如在節目中終於承認了，她跟柯文哲把黃瀞瑩放入不分區，就是要欺騙、利用宅男的感情跟選票，且用完即丟，錯就錯在蔡壁如跟柯長期這樣做欺騙宅男，主持人才這樣問，蔡壁如的話，代表柯文哲露出馬腳，居心險惡，今天終於顯露無遺，這是邪惡的思考打算，宅男也是台灣的子民，憑什麼宅男就要被柯消費？宅男無罪！

媒體詢問，黃瀞瑩是否被當作花瓶？王世堅說，學姐可能有自己的看法，學姐現在有難，他也不願再對她雪上加霜批評，他不願這樣，不過最可惡的就是背後設計利用學姐的柯文哲。

(中時 )