男星高以翔今（27）日在大陸浙江寧波錄製大陸節目時，心肌梗塞過世，享年35歲。壯年突然過世，震撼演藝圈，好人緣的他不少演藝圈好友都發文哀悼，當中一樣是留洋的帥哥男星也是高以翔的好兄弟王陽明，貼上多張兩人的親密合照，並用英文寫上「你是我認識最優秀的人」，緬懷這位好友。

王陽明曝與高以翔親密照弔念這位好兄弟。（圖／翻攝自王陽明IG）

王陽明表示，撰寫這篇貼文時他無法相信，他表示他高以翔的認識過程相當有趣，只有他們才知道。也寫下高以翔是他認識的人當中，最優秀的人之一，「我尊重你也對你的家人、親人、朋友表示哀悼。」

王陽明與高以翔。（圖／翻攝自王陽明IG）

(中時電子報)